Жители краснодарского поселка Российский подали в суд на чиновников из-за плохих дорог

В поселке Российском местные жители хотят через суд заставить чиновников отремонтировать дороги

15 февраля сайт 93.ru сообщил о том, что жители поселка Российского, недовольные тем, как администрация города следит за дорогами, подали в суд на органы самоуправления. Адвокаты Виталий Кацко и Никита Хмельников подали заявление от лица местной жительницы Натальи Татарниковой к городским чиновникам: мэрии города, департаменту транспорта и дорожного хозяйства и Центру мониторинга дорожного движения и транспорта.

В заявлении жителей говорится, что автомобильные дороги в поселке не соответствуют ГОСТу, из-за этого машины не могу по ней нормально ездить, а водители маршруток вынуждены объезжать ямы по обочинам. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин экстренных служб, что влечет за собой нарушение прав граждан на жизнь и здоровье, безопасное дорожное движение.

Поэтому истец просит суд признать незаконным бездействие чиновников, которые ненадлежащим образом содержат автомобильные дороги. Конкретно речь идет о 15 улицах: Парижской, Рымникской, Очаковской, Куликова Поля, Измаильской, Благородной, Бисерной, Академика Королева, Ратной Славы, Тепличной, 2-й Тверской, Тверской, Комарова, Триумфальной, Лаперуза. Если суд удовлетворит иск местных жителей, то чиновники должны будут за год привести эти улицы в порядок.

По словам юриста Никиты Хмельникова, это иск является выигрышным, так как по каждой улице есть заключение о плохом состоянии дорог.