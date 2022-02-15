Жители краснодарского поселка Российский подали в суд на чиновников из-за плохих дорог

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселке Российском местные жители хотят через суд заставить чиновников отремонтировать дороги

15 февраля сайт 93.ru сообщил о том, что жители поселка Российского, недовольные тем, как администрация города следит за дорогами, подали в суд на органы самоуправления. Адвокаты Виталий Кацко и Никита Хмельников подали заявление от лица местной жительницы Натальи Татарниковой к городским чиновникам: мэрии города, департаменту транспорта и дорожного хозяйства и Центру мониторинга дорожного движения и транспорта.

Читайте также:

В заявлении жителей говорится, что автомобильные дороги в поселке не соответствуют ГОСТу, из-за этого машины не могу по ней нормально ездить, а водители маршруток вынуждены объезжать ямы по обочинам. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин экстренных служб, что влечет за собой нарушение прав граждан на жизнь и здоровье, безопасное дорожное движение.

Поэтому истец просит суд признать незаконным бездействие чиновников, которые ненадлежащим образом содержат автомобильные дороги. Конкретно речь идет о 15 улицах: Парижской, Рымникской, Очаковской, Куликова Поля, Измаильской, Благородной, Бисерной, Академика Королева, Ратной Славы, Тепличной, 2-й Тверской, Тверской, Комарова, Триумфальной, Лаперуза.

Если суд удовлетворит иск местных жителей, то чиновники должны будут за год привести эти улицы в порядок.

По словам юриста Никиты Хмельникова, это иск является выигрышным, так как по каждой улице есть заключение о плохом состоянии дорог.

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году жители поселка Российского создали петицию с требованием привести в порядок дороги. В открытом письме местные жители сообщили, что с помощью рулетки, линейки и дорожной рейки обследовали автодороги и нашли ряд дефектов. Они зафиксировали на улицах выбоины, превышающие размер, допустимый ГОСТ. Также краснодарцы обнаружили, что на аварийных участках отсутствуют соответствующие дорожные знаки.

Дороги Краснодар Строительство Суд

Новости

Жители краснодарского поселка Российский подали в суд на чиновников из-за плохих дорог
Капитан запаса получил условное наказание по делу о смерти кубанского призывника из-за двух ящиков водки
В Краснодаре продают двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 6,3 млрд рублей
В Сочи из-за коммунальной аварии более 10 тыс. человек остались без воды
Власти Краснодара выделят на отлов бездомных животных в 2022 году почти 20 млн рублей
Четырехлетнего Марка со СМА, которому отказали в жизненно важном лечении, перевезли из Краснодара в Москву для госпитализации

Лента новостей

Реклама на сайте