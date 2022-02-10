МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге

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  • © Изображение пресс-службы МегаФона
    © Изображение пресс-службы МегаФона

10 февраля МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге

Абоненты МегаФона смогут совершать звонки из-за рубежа с использованием технологии VoLTE. Услуга уже доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

Voice over LTE позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора и обеспечивает чистый звук во время разговора. Абонент может общаться и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

Технология не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно активировать доступ в настройках.

«Иностранные мобильные операторы активно используют VoLTE. Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах. Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Технология VoLTE стала доступна абонентам МегаФона во всех регионах России в 2021 году. В настоящий момент половина голосового трафика в сети компании приходится на VoLTE.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2021 году продажи умных устройств в краснодарских салонах МегаФона выросли на 23%.

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