Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития Майкопского района

В поселке Тульском глава Адыгеи провел совещание с руководителем Майкопского района Олегом Топоровым и министром сельского хозяйства Адыгеи Анзауром Куановым

Вопросы касались показателей доходно-расходной части местного бюджета, а также реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» («КРСТ»). Объем финансирования по госпрограммам в прошлом году составил 482 млн рублей. Из них по госпрограмме «КРСТ» освоено 392 млн рублей, что позволило построить и отремонтировать 11 объектов. По региональному проекту «Спорт — норма жизни» район получил 63 млн рублей, а по госпрограмме «Развитие образования» — 27 млн рублей (отремонтировано восемь объектов). Среди мероприятий на текущий год: капремонты учебного корпуса образовательного центра № 3 в станице Абадзехской и Дома культуры в поселке Победа, а также благоустройство сквера в станице Даховской и общественных территории в поселках Победа и Тульском. Глава Адыгеи акцентировал внимание руководства на тщательном взаимодействии с подрядными организациями при строительстве, ремонте и реконструкции новых объектов.

© Фото Алексея Гусева