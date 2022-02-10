Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития Майкопского района

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В поселке Тульском глава Адыгеи провел совещание с руководителем Майкопского района Олегом Топоровым и министром сельского хозяйства Адыгеи Анзауром Куановым

Вопросы касались показателей доходно-расходной части местного бюджета, а также реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» («КРСТ»).

Объем финансирования по госпрограммам в прошлом году составил 482 млн рублей. Из них по госпрограмме «КРСТ» освоено 392 млн рублей, что позволило построить и отремонтировать 11 объектов. По региональному проекту «Спорт — норма жизни» район получил 63 млн рублей, а по госпрограмме «Развитие образования» — 27 млн рублей (отремонтировано восемь объектов). Среди мероприятий на текущий год: капремонты учебного корпуса образовательного центра № 3 в станице Абадзехской и Дома культуры в поселке Победа, а также благоустройство сквера в станице Даховской и общественных территории в поселках Победа и Тульском.

Глава Адыгеи акцентировал внимание руководства на тщательном взаимодействии с подрядными организациями при строительстве, ремонте и реконструкции новых объектов.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

«С учетом прошлого года, необходимо минимизировать все процессы, которые могут отрицательно сказаться на реализации госпрограмм в районе. Все, что мы делаем, мы делаем для людей. Они должны уверенно смотреть в завтрашний день, получать все необходимое для качественной и комфортной жизни. И в этом процессе важно обращать внимание на условия, в которых развивается малый и средний бизнес. Главы поселений тоже должны это чувствовать», — отметил Мурат Кумпилов.

Отдельно на совещании обсудили вопрос создания инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных для многодетных семей в поселке Табачном.

Глава республики поручил оказать консультативную поддержку многодетным семьям, получившим земельные участки под ИЖС.

Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгея примет участие в проекте по строительству умных спортплощадок.

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