Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития Майкопского района
В поселке Тульском глава Адыгеи провел совещание с руководителем Майкопского района Олегом Топоровым и министром сельского хозяйства Адыгеи Анзауром Куановым
Вопросы касались показателей доходно-расходной части местного бюджета, а также реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» («КРСТ»).
Объем финансирования по госпрограммам в прошлом году составил 482 млн рублей. Из них по госпрограмме «КРСТ» освоено 392 млн рублей, что позволило построить и отремонтировать 11 объектов. По региональному проекту «Спорт — норма жизни» район получил 63 млн рублей, а по госпрограмме «Развитие образования» — 27 млн рублей (отремонтировано восемь объектов). Среди мероприятий на текущий год: капремонты учебного корпуса образовательного центра № 3 в станице Абадзехской и Дома культуры в поселке Победа, а также благоустройство сквера в станице Даховской и общественных территории в поселках Победа и Тульском.
Глава Адыгеи акцентировал внимание руководства на тщательном взаимодействии с подрядными организациями при строительстве, ремонте и реконструкции новых объектов.
«С учетом прошлого года, необходимо минимизировать все процессы, которые могут отрицательно сказаться на реализации госпрограмм в районе. Все, что мы делаем, мы делаем для людей. Они должны уверенно смотреть в завтрашний день, получать все необходимое для качественной и комфортной жизни. И в этом процессе важно обращать внимание на условия, в которых развивается малый и средний бизнес. Главы поселений тоже должны это чувствовать», — отметил Мурат Кумпилов.
Отдельно на совещании обсудили вопрос создания инженерной инфраструктуры земельных участков, выделенных для многодетных семей в поселке Табачном.
Глава республики поручил оказать консультативную поддержку многодетным семьям, получившим земельные участки под ИЖС.
Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгея примет участие в проекте по строительству умных спортплощадок.