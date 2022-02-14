В Сочи хотят запретить строительство на оползневых участках после очередного схода оползня на дом

В Сочи из-за оползня ввели режим ЧС в районе дома в Хостинском районе. Ранее там эвакуировали более 60 жильцов

Ранее Юга.ру писали, что на улице Дорога на Большой Ахун в Сочи в целях безопасности эвакуировали жильцов дома № 16. Там образовалась трещина после оползня. Причем местные жители сообщили, что дом начал разрушаться еще неделю назад. 14 февраля в службе спасения Сочи рассказали, что подъезды № 1 и № 2 оказались под угрозой разрушения. Там ввели локальный режим ЧС. Спасатели уточнили, что всего было эвакуировано 62 человека, одного из них пришлось выносить на носилках. Всех жильцов отвезли в пункты временного размещения — гостиница «Грант» и отель «Светлана».

В мэрии Сочи уточнили, что дом был построен в 1973 году. Два подъезда, в которых пошли трещины, стоят на ленточном фундаменте, остальные четыре подъезда, в которых нет видимых повреждений, — построены на сваях. К 14 февраля в пунктах временного размещения остаются 40 человек. У поврежденного дома дежурят полицейские и спасатели.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после случившегося заявил, что новое строительство на опасных оползневых участках должно быть исключено. «Для этого необходимо их отразить в новом Генплане Сочи, разработка которого сейчас ведется», — сказал губернатор. По данным мэрии Сочи, сейчас на территории города выявили шесть наиболее опасных участков, где возможен сход оползней. Там дежурят спасатели, выставлены специальные маячки, позволяющие следить за движением земли. Всего в городе 228 оползневых участков.