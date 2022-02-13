В Сочи эвакуируют жильцов дома, который треснул из-за просадки грунта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение из телеграм-канала Алексея Копайгородского
    © Изображение из телеграм-канала Алексея Копайгородского

12 февраля МЧС начала эвакуировать жителей многоквартирного дома в Сочи

Дом по улице Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Как сообщил портал 93.ru, местные жители заметили, что стена дома начала разрушаться еще неделю назад. На место выезжали специалисты, обследовали дом. К вечеру 12 февраля в окнах подъезда разбились стекла, стены стали ломаться.

На месте развернут межведомственный оперативный штаб под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. Решено эвакуировать жильцов первых двух подъездов из-за их просадки. В телеграм-канале мэра рассказали, что первый и второй подъезды были построены на ленточном фундаменте, а остальные четыре — на сваях.

Читайте также:

Сотрудники штаба заключили, что проживание в двух подъездах угрожает жизни и здоровью жильцов. 60 эвакуированным жильцам предложили размещение в пансионате «Светлана» и гостинице «Гранат».

В пресс-службе мэра также заявили, что дом охраняется полицией, а 13 февраля экспертная группа должна дать профессиональную оценку ситуации и обследовать все дома вокруг.

Аварии Жилье Сочи Стихийные бедствия

Новости

В Анапе потушили пожар в многоэтажном доме
В лесу под Новороссийском туристы спасли собаку и енота
Краснодарец восемь раз нарушил правила движения, торопясь с кошкой к ветеринару
В Сочи эвакуируют жильцов дома, который треснул из-за просадки грунта
В годовщину освобождения Краснодара от оккупации в городе нашли мину времен войны
В станице под Краснодаром двое мужчин стреляли в собаку при ребенке

Лента новостей

На Кубани за сутки выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом
11 февраля, 13:02
На Кубани за сутки выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом
Самому младшему пациенту три дня
Мимоза цветет круглый год
10 февраля, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте