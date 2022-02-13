В Сочи эвакуируют жильцов дома, который треснул из-за просадки грунта
12 февраля МЧС начала эвакуировать жителей многоквартирного дома в Сочи
Дом по улице Дорога на Большой Ахун, 16 был построен в 1973 году. Как сообщил портал 93.ru, местные жители заметили, что стена дома начала разрушаться еще неделю назад. На место выезжали специалисты, обследовали дом. К вечеру 12 февраля в окнах подъезда разбились стекла, стены стали ломаться.
На месте развернут межведомственный оперативный штаб под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. Решено эвакуировать жильцов первых двух подъездов из-за их просадки. В телеграм-канале мэра рассказали, что первый и второй подъезды были построены на ленточном фундаменте, а остальные четыре — на сваях.
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Сотрудники штаба заключили, что проживание в двух подъездах угрожает жизни и здоровью жильцов. 60 эвакуированным жильцам предложили размещение в пансионате «Светлана» и гостинице «Гранат».
В пресс-службе мэра также заявили, что дом охраняется полицией, а 13 февраля экспертная группа должна дать профессиональную оценку ситуации и обследовать все дома вокруг.