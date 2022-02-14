В Темрюке главврача уволили после решения суда из-за несвоевременной оплаты товаров

Суд на год дисквалифицировал главного врача Темрюкской ЦРБ

Мировой суд Темрюкского района признал главного врача Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) Андрея Шаталина виновным в нарушении срока оплаты товаров для государственных и муниципальных нужд (ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП). Проверка показала, что главврач несвоевременно заплатил за товары по заключенным контрактам.

Суд на год дисквалифицировал Шаталина. Как пояснили в объединенной пресс-службе кубанских судов, дисквалификация — единственное возможное наказание по этой статье, а один год — минимальный срок наказания.

Справка. Согласно ст. 3.11 КоАП, дисквалификация — это вид административного наказания, который предполагает лишение физлица права занимать и замещать некоторые должности и осуществлять определенную деятельность, включая медицинскую.

10 февраля Темрюкский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу по решению о дисквалификации Шаталина, но не удовлетворил ее.