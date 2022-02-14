В Темрюке главврача уволили после решения суда из-за несвоевременной оплаты товаров
Суд на год дисквалифицировал главного врача Темрюкской ЦРБ
Мировой суд Темрюкского района признал главного врача Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) Андрея Шаталина виновным в нарушении срока оплаты товаров для государственных и муниципальных нужд (ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП). Проверка показала, что главврач несвоевременно заплатил за товары по заключенным контрактам.
Суд на год дисквалифицировал Шаталина. Как пояснили в объединенной пресс-службе кубанских судов, дисквалификация — единственное возможное наказание по этой статье, а один год — минимальный срок наказания.
Справка. Согласно ст. 3.11 КоАП, дисквалификация — это вид административного наказания, который предполагает лишение физлица права занимать и замещать некоторые должности и осуществлять определенную деятельность, включая медицинскую.
10 февраля Темрюкский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу по решению о дисквалификации Шаталина, но не удовлетворил ее.
14 февраля в приемной главврача Темрюкской ЦРБ журналистке Юга.ру сказали, что главврача уволили (информацию на сайте еще не поменяли). Кто займет эту должность и примут ли Шаталина на работу после окончания дисквалификации, там пока не знают.
Шаталин занял пост главврача Темрюкской ЦРБ в июле 2018 года. До этого он десять лет занимал руководящие должности в медицинских учреждениях, управлял «Научно-клиническим центром охраны здоровья шахтеров» в Кемеровской области.
Как писали Юга.ру, в 2015 году сотрудники Крымского центра борьбы со СПИДом жаловались на самоуправство главного врача из-за массовых увольнений, ФСБ и прокуратура проверяли законность поставок лекарств. В 2017 году спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал врача Португалова из-за допинг-скандала. В 2019 году из больницы Сочи уволили главу ячейки «Альянса врачей», ее обвинили в нарушении врачебной тайны.