В Темрюке главврача уволили после решения суда из-за несвоевременной оплаты товаров

Краснодарский край

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

Суд на год дисквалифицировал главного врача Темрюкской ЦРБ

Мировой суд Темрюкского района признал главного врача Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) Андрея Шаталина виновным в нарушении срока оплаты товаров для государственных и муниципальных нужд (ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП). Проверка показала, что главврач несвоевременно заплатил за товары по заключенным контрактам.

Суд на год дисквалифицировал Шаталина. Как пояснили в объединенной пресс-службе кубанских судов, дисквалификация — единственное возможное наказание по этой статье, а один год — минимальный срок наказания.

Справка. Согласно ст. 3.11 КоАП, дисквалификация — это вид административного наказания, который предполагает лишение физлица права занимать и замещать некоторые должности и осуществлять определенную деятельность, включая медицинскую.

10 февраля Темрюкский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу по решению о дисквалификации Шаталина, но не удовлетворил ее.

  • © Скриншот сайта Темрюкской ЦРБ, crb-temruk.ru
    © Скриншот сайта Темрюкской ЦРБ, crb-temruk.ru

14 февраля в приемной главврача Темрюкской ЦРБ журналистке Юга.ру сказали, что главврача уволили (информацию на сайте еще не поменяли). Кто займет эту должность и примут ли Шаталина на работу после окончания дисквалификации, там пока не знают.

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Шаталин занял пост главврача Темрюкской ЦРБ в июле 2018 года. До этого он десять лет занимал руководящие должности в медицинских учреждениях, управлял «Научно-клиническим центром охраны здоровья шахтеров» в Кемеровской области.

Как писали Юга.ру, в 2015 году сотрудники Крымского центра борьбы со СПИДом жаловались на самоуправство главного врача из-за массовых увольнений, ФСБ и прокуратура проверяли законность поставок лекарств. В 2017 году спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал врача Португалова из-за допинг-скандала. В 2019 году из больницы Сочи уволили главу ячейки «Альянса врачей», ее обвинили в нарушении врачебной тайны.

Здоровье Медицина Темрюкский район

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