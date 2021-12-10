Уволился глава тимашевского морга, где не принимали тело умершей женщины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уволился глава тимашевского морга. В октябре там не приняли тело женщины, после чего ритуальщики привезли его в администрацию района

Напомним, 31 октября к зданию администрации Тимашевского района привезли тело пенсионерки. Мужчины жаловались, что морг не принимает тело. Однако местный депутат Виталий Лебедев объяснил, что умершая — пенсионерка из Калининского района. Морг не принял тело на экспертизу в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу. Еще одна причина отказа — выходной день. 

Оказалось, что тело к зданию администрации привез ритуальщик, не предупредив родственников умершей. Против него возбудили уголовное дело за надругательство над телом. 30 ноября прокуратура Тимашевского района направила его в суд.

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3 декабря Юга.ру писали, что сына покойной нашли мертвым. Полиция установила, что следов насильственной смерти нет. По данным Следственного комитета, мужчине был 41 год. Его обнаружили во дворе собственного дома.

9 декабря в пресс-службе Минздрава Краснодарского края сообщили, что руководитель морга в Тимашевске Тамаз Корхмазов покинул пост по собственному желанию. Он продолжит работать врачом в центральной районной больнице. Исполнять обязанности главы Бюро судмедэкспертизы временно будет Игорь Кудринский. 

смерть Тимашевский район

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Уволился глава тимашевского морга, где не принимали тело умершей женщины
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