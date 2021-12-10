Уволился глава тимашевского морга, где не принимали тело умершей женщины
Уволился глава тимашевского морга. В октябре там не приняли тело женщины, после чего ритуальщики привезли его в администрацию района
Напомним, 31 октября к зданию администрации Тимашевского района привезли тело пенсионерки. Мужчины жаловались, что морг не принимает тело. Однако местный депутат Виталий Лебедев объяснил, что умершая — пенсионерка из Калининского района. Морг не принял тело на экспертизу в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу. Еще одна причина отказа — выходной день.
Оказалось, что тело к зданию администрации привез ритуальщик, не предупредив родственников умершей. Против него возбудили уголовное дело за надругательство над телом. 30 ноября прокуратура Тимашевского района направила его в суд.
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