Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб с кешбэком за покупки и процентами на остаток, а также с возможностью онлайн-заказов и доставки на дом.



Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. Для получения дохода в 9% годовых необходимо совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. Это условие также является критерием бесплатного обслуживания карты.

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 9% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.



Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону +7(800)250-57-57 и на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, банк Уралсиб вошел в топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLab.