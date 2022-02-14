Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 9% годовых

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб с кешбэком за покупки и процентами на остаток, а также с возможностью онлайн-заказов и доставки на дом.

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. Для получения дохода в 9% годовых необходимо совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. Это условие также является критерием бесплатного обслуживания карты.

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 9% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону +7(800)250-57-57 и на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, банк Уралсиб вошел в топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLab.

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