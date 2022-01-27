МТС увеличила скорость мобильного интернета в поселках Краснодарского края

Наиболее заметным стало ускорение в районах Анапы и Темрюка: обновление оборудования произошло на 200 объектах связи. В частности, на таких туристических территориях, как Благовещенская, Большой Утриш, Сукко, Юровка, Тамань, Веселовка, Старотитаровская, Стрелка. Районы Большого Сочи еще находятся в процессе модернизации, которая завершится в ближайший месяц.

Ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга сети в регионе. Это позволило усилить сети 4G на больших сельских территориях, обеспечивая скоростной интернет в малых и отдаленных населенных пунктах.

«МТС развивает и улучшает свои сети не только за счет новой масштабной стройки. Не менее актуально для нас проводить апдейт тех ресурсов, которые могут быть использованы куда более эффективно для наших абонентов. МТС первой в России приступила к рефармингу диапазона 2100 МГц во многих российских регионах, что позволило обеспечить современными услугами огромные территории, где ранее были проблемы с цифровой доступностью. На Кубани это сделали прежде всего в самых сложных и нагруженных с точки зрения трафика районах», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.



Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечила 4G все населенные пункты Адыгеи.