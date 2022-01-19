«Привязан железной цепью, что обрекало на медленную голодную смерть». В лесу под Новороссийском оставили собаку

Под Новороссийском алабая оставили в лесу, привязав к дереву. Его случайно нашли охотники

В соцсетях Новороссийска 18 января появилось видео, снятое охотниками. Мужчины нашли в лесу алабая, которого выбросили хозяева. Животное привязали цепью к дереву.

Псу привезли воду и еду. Затем зоозащитники из благотворительного фонда «Хочу жить» принялись спасать животное. По их словам, операция по спасению осложнялась тем, что собаку оставили в труднодоступном месте. Кроме того, пес очень крупный и проявляет агрессию. Чтобы вытащить пса, ветеринар вколол животному три дозы наркоза.

«Собака привязана цепью к дереву в непроходимом лесу. Она находилась в районе Маркотхского хребта, в очень труднодоступной местности. Машиной, даже с высокой проходимостью, проехать невозможно. Собака была привязана в ущелье, на склоне, где нет вообще никаких тропинок. Привязана железной цепью, что обрекало ее на медленную голодную смерть», — написали в инстаграме фонда.

Пса назвали Лешим. Сейчас с ним все хорошо, он находится на передержке.