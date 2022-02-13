В годовщину освобождения Краснодара от оккупации в городе нашли мину времен войны

Краснодарский край

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру
    © Влад Александров, ЮГА.ру

12 февраля житель Краснодара нашел на своем участке боеприпас времен Великой Отечественной войны

На улице Ставропольской горожанин занимался земляными работами на территории у частного дома, обнаружил подозрительный предмет и сообщил о нем полиции.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» опознали боеприпас как 82-мм минометную мину с сильной коррозией. Мину отвезли на полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, летом 2021 года во дворе частного дома в Тихорецке нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года при строительстве дороги в Славянском районе нашли 100-килограммовую авиабомбу.

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В годовщину освобождения Краснодара от оккупации в городе нашли мину времен войны
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