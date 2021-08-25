Во дворе частного дома в Тихорецке нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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25 августа в Росгвардии рассказали о найденных в Тихорецке снарядах

В Тихорецке во время проведения земляных работ на территории частного дома нашли предметы, похожие на боеприпасы. В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение о находке. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали землю и обнаружили еще около трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны. 

Всего специалисты извлекли 304 боеприпаса — 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 — 50-мм минометных мин и одну ружейную гранату. Все снаряды уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале житель Кубани нашел на своем участке артиллерийский снаряд. А в декабре прошлого года при строительстве дороги в Славянском районе нашли 100-килограммовую авиабомбу.

Великая Отечественная война Оружие Росгвардия Тихорецкий район

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