Во дворе частного дома в Тихорецке нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
25 августа в Росгвардии рассказали о найденных в Тихорецке снарядах
В Тихорецке во время проведения земляных работ на территории частного дома нашли предметы, похожие на боеприпасы. В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение о находке. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали землю и обнаружили еще около трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны.
Всего специалисты извлекли 304 боеприпаса — 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 — 50-мм минометных мин и одну ружейную гранату. Все снаряды уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.
Напомним, в феврале житель Кубани нашел на своем участке артиллерийский снаряд. А в декабре прошлого года при строительстве дороги в Славянском районе нашли 100-килограммовую авиабомбу.