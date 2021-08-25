Во дворе частного дома в Тихорецке нашли более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

25 августа в Росгвардии рассказали о найденных в Тихорецке снарядах

В Тихорецке во время проведения земляных работ на территории частного дома нашли предметы, похожие на боеприпасы. В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение о находке. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали землю и обнаружили еще около трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны.