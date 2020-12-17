При строительстве дороги на Кубани нашли 100-килограммовую авиабомбу

Краснодарский край

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В декабре в Славянском районе обнаружили военный снаряд

В ходе подготовительных работ по строительству дороги рабочие нашли снаряд в пяти километрах от станицы Анастасиевской. На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии. Они изучили находку и выявили, что это авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны весом 100 кг.

Сотрудники ведомства уничтожили бомбу с соблюдением мер безопасности, пишет ТАСС.

Это не первая подобная находка в регионе. В августе в Сочи туристы на пляже нашли немецкую авиабомбу. А в ноябре в Новороссийске из-за найденного 250-килограммового снаряда ввели режим ЧС.

Великая Отечественная война Славянский район

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