В школу Абинска поставили пять пианино-подделок. Но заплатили за них как за настоящие

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Краснодарского края проверила контракт на поставку инструментов в абинскую музыкальную школу. Пять пианино по 460 тыс. рублей оказались поддельными

По данным краевой прокуратуры, индивидуальный предприниматель по контракту поставил в музыкальную школу Абинска баян, аккордеон, флейту, тенор, альт духовой, гитару, саксофон, скрипку, виолончель и пианино. При проверке оказалось, что пять пианино серии «Рубинштейн» (стоимость каждого — 460 тыс. рублей) были поддельными.

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На музыкальных инструментах не было информации о стране-производителе. Кроме того, в компании «Фабрика Роялей и пианино «Аккорд», где производят музыкальные инструменты, сообщили, что никаких заказов для ИП они не делали. Другими словами, пианино не являются их продукцией.

В ведомстве сообщили, что после экспертизы возбудили уголовное дело «по факту мошеннических действий ИП Колосковой Т. В.» по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».

Сам контракт на поставку музыкальных инструментов с ИП Колосковой Т.В. был заключен в 2020 году. Его сумма составляет 3 млн 829 тыс. рублей.

Абинский район Музыка Школа

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В школу Абинска поставили пять пианино-подделок. Но заплатили за них как за настоящие
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