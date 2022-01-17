В школу Абинска поставили пять пианино-подделок. Но заплатили за них как за настоящие

Прокуратура Краснодарского края проверила контракт на поставку инструментов в абинскую музыкальную школу. Пять пианино по 460 тыс. рублей оказались поддельными

По данным краевой прокуратуры, индивидуальный предприниматель по контракту поставил в музыкальную школу Абинска баян, аккордеон, флейту, тенор, альт духовой, гитару, саксофон, скрипку, виолончель и пианино. При проверке оказалось, что пять пианино серии «Рубинштейн» (стоимость каждого — 460 тыс. рублей) были поддельными.

На музыкальных инструментах не было информации о стране-производителе. Кроме того, в компании «Фабрика Роялей и пианино «Аккорд», где производят музыкальные инструменты, сообщили, что никаких заказов для ИП они не делали. Другими словами, пианино не являются их продукцией.

В ведомстве сообщили, что после экспертизы возбудили уголовное дело «по факту мошеннических действий ИП Колосковой Т. В.» по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».