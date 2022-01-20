Банк Уралсиб подвел итоги 2021 года по направлению малого бизнеса

Банк Уралсиб подвел итоги работы по направлению малого бизнеса в 2021 году

По итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 123 тыс., увеличившись с начала года на 11,8%.

Кредиты малого бизнеса выросли до 12,2 млрд рублей, гарантийный портфель составил 29 млрд рублей, общий объем пассивов — 74 млрд рублей.

Реализуется программа по цифровизации продуктов и процессов по малому бизнесу. Сегодня доля клиентов, обслуживающихся удаленно, составляет 62%, доля счетов, открываемых удаленно, — 15%. Мобильным приложением пользуются 36%, обращаются в чатах — 22%.

В 2021 году в крупных городах были открыты бизнес-центры по малому бизнесу в новом формате. Банк выпустил цифровые и премиальные бизнес-карты, оптимизировал открытие расчетных счетов и изменил обслуживание и продажи в контакт-центре для бизнеса.

«Мы высоко оцениваем результаты работы в сегменте малого бизнеса в 2021 году. Задачами на 2022 год являются дальнейшее развитие клиентской базы и повышение доли банка на рынке в сегменте малого бизнеса, развитие омниканального подхода в привлечении и обслуживании клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим клиентам востребованных цифровых продуктов и процессов, повышение качества обслуживания», — отметил заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Евгений Абузов.

Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии — 2021.