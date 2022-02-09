К годовщине освобождения Краснодара от немецкой оккупации запустят тематический трамвай

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали о планах запустить 12 февраля тематический трамвай, который будет курсировать по маршруту № 5

9 февраля на сайте администрации города опубликовали релиз о плане мероприятий, посвященных 79 годовщине освобождения города от немецкой оккупации. В честь этой даты по маршруту № 5 будет курсировать трамвай, оформленный в военном стиле. Работать на маршруте вагон будет до 9 мая.

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В вагонах маршрута № 2 будут транслировать ролик с фактами о городе в период оккупации — с августа 1942 по февраль 1943 года. В трамваях и троллейбусах запустят трансляции с фронтовыми фотографиями и военными песнями.

Также в городе проведут различные мероприятия, посвященные памятной дате:

10 февраля в 10:00: экскурсия «Подвиги юных жителей Краснодара в оккупированном фашистами городе». В 15:00 у мемориала «Вечный Огонь» экскурсовод расскажет о героях-освободителях города и истории Краснодара в период Великой Отечественной войны.

11 февраля — на Пушкинской площади начнется экскурсия «Город, опаленный войной».

12 февраля — у Вечного огня в центре города и в Чистяковской роще у мемориала «Жертвам фашизма» пройдет акция «Вспомни освободителя».

Подробнее о мероприятиях можно узнать по ссылке.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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