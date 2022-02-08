Глава Адыгеи поздравил ученых с Днем российской науки

В своем поздравлении глава региона отметил, что в Адыгее много ученых, которые ведут исследования в разных областях науки.



«Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности научного сообщества в решение важнейших задач в экономике, промышленности, социальной сфере республики, что во многом будет способствовать росту конкурентоспособности региона, повышению качества жизни людей», — заявил Кумпилов.