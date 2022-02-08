Глава Адыгеи поздравил ученых с Днем российской науки
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил работников научной сферы с профессиональным праздником
В своем поздравлении глава региона отметил, что в Адыгее много ученых, которые ведут исследования в разных областях науки.
«Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности научного сообщества в решение важнейших задач в экономике, промышленности, социальной сфере республики, что во многом будет способствовать росту конкурентоспособности региона, повышению качества жизни людей», — заявил Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил, что в республике создаются условия для интеграции науки, образования и бизнеса, развивается система поддержки молодежи, уделяется внимание подготовке научных кадров. Он также выразил уверенность, что научный потенциал региона выведет республику на новый уровень и способствует ее развитию.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил расширение регионального кол-центра «122».