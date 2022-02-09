117 тыс. семей юга России и Северного Кавказа взяли ипотеку в Сбере

Партнерский Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область

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  • © Изображение пресс-службы «ЮЗБ ПАО Сбербанк»
    © Изображение пресс-службы «ЮЗБ ПАО Сбербанк»

По итогам 2021 года Юго-Западный банк Сбербанка выдал 117 тыс. ипотечных кредитов на 267 млрд рублей

Средний ипотечный займ в Юго-Западном банке за год вырос на 397 тыс. рублей и составил 2,3 млн рублей. Минимальный ипотечный займ в 710 тыс. рублей зафиксирован в Ингушетии, а максимальный, в 2,9 млн рублей, — в Краснодарском крае.

«В прошлом году улучшение жилищных условий после рождения детей, строительство и покупка загородного жилья и долгосрочные инвестиции в недвижимость оставались ключевыми мотивами наших клиентов для оформления ипотеки. Семейные пары приобретали более просторное жилье в городах, молодежь отдавала предпочтение студиям недалеко от учебных заведений, а жилье в сельской местности востребовано у людей старше 40 лет. Под запрос каждого клиента мы предлагали самый быстрый, удобный и выгодный формат, поэтому в сравнении с 2020 годом выдали на 35% жилищных кредитов больше в количественном выражении и на 64% в суммарном объеме. Сегодня мы продолжаем активно работать над повышением комфорта подбора, оформления и обслуживания ипотеки и расширяем партнерство с ключевыми застройщиками юга России и Северного Кавказа», — заявила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

С 2017 по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. Как отмечают аналитики Сбер Индекса, в 2022 году жилье станет более доступно за счет увеличения номинальных доходов населения и замедления роста цен на недвижимость. Среди регионов с наибольшим ростом доступности жилья отмечены республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер и региональные пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество.

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