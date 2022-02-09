На Кубани будет идти дождь и потеплеет до 11 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 9 февраля

По данным синоптиков краевого гидрометцентра, в Краснодаре 9 февраля облачно, с прояснениями, временами сильный дождь. Ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 4-6 °С.

Пр краю прогнозируют дожди, утром и ночью мокрый снег. Местами сильный ливень с грозой и ветром до 20-23 м/с. Ожидаются подъемы уровней воды в реках. Температура воздуха 3-8 °С, в горах 0-5 °С. На Черноморском побережье на участке Анапа-Геленджик днем 1-6 °С, в Туапсинском районе 6-11 °С.

Напомним, до 10 февраля в крае действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки, ветер, сход лавин в горах и подъем уровня воды в реках. 

В МЧС советуют при затоплении собрать документы, отключить электро- и газоснабжение и подняться на верхние этажи. Если дом одноэтажный, необходимо занять чердачные помещения. Если вы оказались в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь и отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Погода Штормовые предупреждения

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