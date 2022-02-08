Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства главы Кущевского района. Оно произошло двадцать лет назад
Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве в 2002 году главы Кущевского района Бориса Москвича. Местные жители полагают, что к этому причастны члены банды Цапков
Ране Юга.ру писали, что родственники жертв кущевской банды Цапков попросили Александра Бастрыкина забрать нераскрытые дела, в том числе, об убийстве Бориса Москвича, в центральный аппарат ведомства. Также они попросили проверить на причастность к убийству Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю и ее брата.
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8 февраля на сайте СК России опубликовали пресс-релиз, в котором говорится, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову «представить дополнительный доклад о проводимом комплексе следственных действий и актуальных данных» по делу об убийстве Бориса Москвича. Само убийство было совершено в 2002 году.
Уголовное дело об убийстве Москвича возобновили в 2021 году, так как один из членов банды Цапков дал показания против Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней.
Напомним, что банда Цапков действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Фактически правившие Кущевский район бандиты оказались на скамье подсудимых только в 2010 году, после жестокого убийства 12 человек, в том числе четырех детей.
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