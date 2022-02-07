Родственники жертв кущевской банды Цапков просят Бастрыкина о личном приеме

Адвокат потерпевших Игорь Волков рассказал журналистам, что пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме. Они просят истребовать у краевого СУ СК России уголовные дела по нераскрытым преступлениям, в том числе об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича, и привлечь виновных к ответственности. На причастность к этим преступлениям пострадавшие просят проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю и ее брата.

Также пострадавшая сторона просит забрать в центральный аппарат уголовное дело против «финансиста банды» и его пособников, сообщает ТАСС.