Родственники жертв кущевской банды Цапков просят Бастрыкина о личном приеме

Краснодарский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Родственники жертв кущевской банды Цапков просят Бастрыкина забрать нераскрытые уголовные дела в центральный СК

Адвокат потерпевших Игорь Волков рассказал журналистам, что пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме. Они просят истребовать у краевого СУ СК России уголовные дела по нераскрытым преступлениям, в том числе об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича, и привлечь виновных к ответственности. На причастность к этим преступлениям пострадавшие просят проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю и ее брата.

Также пострадавшая сторона просит забрать в центральный аппарат уголовное дело против «финансиста банды» и его пособников, сообщает ТАСС.

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«Пятый канал» приводит текст письма, которое пострадавшие направили Александру Бастрыкину.

«В своем обращении к президенту РФ все мы выразили обеспокоенность, что, по нашему мнению, снова нашлись высокие покровители главарей кущевской банды и членов их семей в силовых структурах, которые взяли их под свою защиту и оберегают их преступно полученные капиталы, и это при том, что все мы так и не смогли получить установленную судом компенсацию за убитых наших родственников», — говорится в обращении.

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Ранее Юга.ру писали, что Цеповяза и его бывшую жену проверят на причастность к убийству бывшего главы Кущевского района Бориса Москвича. Уголовное дело возобновили в 2021 году. Следствие полагает, что Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, он скончался в СИЗО.

Напомним, что банда Цапков действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Фактически правившие Кущевский район бандиты оказались на скамье подсудимых только в 2010 году, после жестокого убийства 12 человек, в том числе четырех детей.

Александр Бастрыкин Кущёвский район Насилие Следственный комитет

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Родственники жертв кущевской банды Цапков просят Бастрыкина о личном приеме
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