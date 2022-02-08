В Краснодаре запустят программу музыкального обмена с Бирмингемом
ЦСИ «Типография», Pushkin House (Лондон) и Centrala Space (Бирмингем) представят программу музыкального обмена между Краснодаром и Бирмингемом
Программа включит живые выступления и трансляции, показы проекта All Systems Go и серию подкастов на Radio Fantasia. Ближайшее событие состоится уже в пятницу, 11 февраля, в 20:00 — это перформанс HUMAN? от The Seer aka Conny Prantera. Посещение бесплатно, с обязательной регистрацией.
«Мрачные работы The Seer наполнены размышлениями о взаимосвязи человека и природы и о победе над обществами матриархата. Обращаясь к сновидениям и поэзии, она выстраивает связь с магией и эзотерикой. «HUMAN?» — новый перформанс, созданный специально для проекта All Systems Go. После показа Конни Прантера ответит на вопросы», — рассказали организаторы события.
В Краснодаре пройдет музыкальная конференция «ИМИ.Сцена»:
Это первое событие в коллаборативной программе «Транслокальности», организованной Pushkin House, чтобы стимулировать обмен между нестоличными культурными институциями России и Великобритании.
Для «Типографии» этот проект станет частью музыкальной программы ЦСИ, цель которой — продвижение местных музыкантов и саунд-артистов и знакомство аудитории с экспериментальной электронной музыкой со всего мира. Основа музыкальной программы ЦСИ «Типография» — Radio Fantasia. Это внежанровое комьюнити-радио появилось в июле 2021 года и включает миксы и передачи с музыкантами, художниками и исследователями звука.