В Краснодаре запустят программу музыкального обмена с Бирмингемом

Программа включит живые выступления и трансляции, показы проекта All Systems Go и серию подкастов на Radio Fantasia. Ближайшее событие состоится уже в пятницу, 11 февраля, в 20:00 — это перформанс HUMAN? от The Seer aka Conny Prantera. Посещение бесплатно, с обязательной регистрацией.

«Мрачные работы The Seer наполнены размышлениями о взаимосвязи человека и природы и о победе над обществами матриархата. Обращаясь к сновидениям и поэзии, она выстраивает связь с магией и эзотерикой. «HUMAN?» — новый перформанс, созданный специально для проекта All Systems Go. После показа Конни Прантера ответит на вопросы», — рассказали организаторы события.