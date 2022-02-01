В Краснодаре пройдет музыкальная конференция «ИМИ.Сцена»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Центре современного искусства «Типография» с 31 марта по 3 апреля пройдет музыкальная конференция «ИМИ.Сцена»

Это выездной проект Института музыкальных инициатив, цель которого — наладить связи между участниками музыкальной индустрии из разных городов и показать, что отрасль существует только в столица. Также организаторы хотят понять, чем живут участники локальных сцен, и познакомить их с экспертами.

Кубанскую столицу посетят промоутеры, организаторы фестивалей, работники лейблов, звукорежиссеры и другие представители индустрии, а сама программа «ИМИ.Сцена» будет состоять из конференции и шоукейса, на котором можно будет продемонстрировать свое творчество.

В рамках первой части приглашенные гости проведут мастер-классы и дискуссии, во время которых поделятся опытом и знаниями. Подробное расписание будет объявлено позже, сам шоукейс состоится 2 апреля в sgt. Pepper's bar.

Для шоукейса-концерта эксперты (среди них музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик, основатель селебрити-агентства DIDENOK Team Кирилл Диденок, CEO менеджмент-компании Little Big Family Денис Глазин, рэпер PLC, программный директор фестиваля Moscow Music Week Настя Самодурова и другие) заранее послушают и отберут артистов, подавших заявки.

Заявки на участие в шоукейсе может подать музыкант или группа любого жанра из Краснодарского края до 27 февраля. Организаторы свяжутся с теми, кто пройдут отбор. Подробности на сайте «ИМИ.Сцена».

Краснодар КЦ «Типография» Музыка

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