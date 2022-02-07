Глава Адыгеи оценил расширение регионального кол-центра «122»

Кол-центр разместят в отдельном помещении в здании территориального фонда обязательного медицинского страхования. По словам министра цифрового развития Адыгеи Заурбека Шу, сейчас приобретена необходимая техника, специалисты устанавливают компьютеры, IP-телефоны и кабельную сеть. Планируется, что в едином контакт-центре будет создано 80 рабочих мест. Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков и председатель комитета по социальной политике Адыгеи Наталья Широкова рассказали о мерах по расширению деятельности кол-центра при пиковых нагрузках.

К работе привлечены студенты МГТУ, АГУ, медицинского и педагогического колледжей, а также Майкопского индустриального техникума. Адыгейское региональное отделение «Единой России» организует питание для сотрудников кол-центра.



Глава Адыгеи подчеркнул важность принятых мер, благодаря которым центр справляется с нагрузкой — число поступающих обращений увеличилось до 3 тыс. в сутки. По его мнению, кол-центр необходимо использовать для улучшения обратной связи с населением при оказании медпомощи.



«Важно, чтобы и в дальнейшем ни один звонок не остался пропущенным, а жители получали исчерпывающую консультационную помощь. Для этого мы расширяем работу кол-центра, который значительно снижает нагрузку на систему здравоохранения», — отметил Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поддержал инвестпроект по строительству логистического центра OZON.