Глава Адыгеи оценил расширение регионального кол-центра «122»

Адыгея

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  • © Фото Ashkan Forouzani, unsplash.com
    © Фото Ashkan Forouzani, unsplash.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал создание единого контакт-центра региональных учреждений здравоохранения

Кол-центр разместят в отдельном помещении в здании территориального фонда обязательного медицинского страхования.

По словам министра цифрового развития Адыгеи Заурбека Шу, сейчас приобретена необходимая техника, специалисты устанавливают компьютеры, IP-телефоны и кабельную сеть. Планируется, что в едином контакт-центре будет создано 80 рабочих мест. Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков и председатель комитета по социальной политике Адыгеи Наталья Широкова рассказали о мерах по расширению деятельности кол-центра при пиковых нагрузках.

К работе привлечены студенты МГТУ, АГУ, медицинского и педагогического колледжей, а также Майкопского индустриального техникума. Адыгейское региональное отделение «Единой России» организует питание для сотрудников кол-центра.

Глава Адыгеи подчеркнул важность принятых мер, благодаря которым центр справляется с нагрузкой — число поступающих обращений увеличилось до 3 тыс. в сутки. По его мнению, кол-центр необходимо использовать для улучшения обратной связи с населением при оказании медпомощи.

«Важно, чтобы и в дальнейшем ни один звонок не остался пропущенным, а жители получали исчерпывающую консультационную помощь. Для этого мы расширяем работу кол-центра, который значительно снижает нагрузку на систему здравоохранения», — отметил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поддержал инвестпроект по строительству логистического центра OZON.

Здравоохранение Медицина Мурат Кумпилов

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