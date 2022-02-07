Поставщик отопления объяснил, почему краснодарцы получили счета на десятки тысяч
В «АТЭК» рассказали, почему жители Краснодара стали получать крупные счета за отопление. Некоторые горожане жаловались, что получили счет на 27 тыс. рублей
Ранее Юга.ру писали, что в начале февраля жители Краснодара пожаловались на суммы по счетам за отопление. Бумажных квитанций горожане не получали, счета им пришли в личном кабинете на сайте «АТЭК». У некоторых жителей сумма к оплате превышала 25-27 тыс. рублей.
В самой теплоснабжающей организации сообщили, что в личном кабинете идут технические работы из-за перехода на новое программное обеспечение. Из-за этого абоненты могут столкнуться с неточностью в расчетах.
«При наличии у потребителей неточностей, просьба сообщать об этом по телефону call-центра. Также обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства №354 платежным документом является квитанция, направленная ресурсоснабающей организацией. Рассылка квитанций абонентам ещё не проведена», — говорится в сообщении «АТЭК».