Жителям Краснодара пришли счета за отопление на десятки тысяч рублей. Никто ничего не понял

5 февраля краснодарский паблик «Туподар» опубликовал в инстаграме и телеграм-канале пост с коллажем из нескольких картинок, на которых видны большие суммы, выставленные к оплате. Читатели канала сделали скриншоты из личных кабинетов, на которых видны даты, это 3 февраля, суммы и активная кнопка «оплатить».

По данным паблика и некоторых горожан, это коснулось как минимум жителей домов по адресам ул. Ставропольская, 107/8, Гаражная, 107, многоэтажного дома по улице Одесской, Бородинская, 152, Селезнева 4/15 — но не всех. В комментариях к посту пользователи отметили, что счета за январь поразили многих, так как погода была действительно холодной, а произошедшее в личных кабинетах, возможно, «баг», который исправили якобы уже на следующий день. Тем, у кого нет долгов, также посоветовали спать спокойно.

Редакция Юга.ру связалась с пресс-службой компании «АТЭК», но оказалось, что проверить, действительно ли это счета, сформированные компанией, пока технически невозможно.

Стоит отметить, что бумажных квитанций с подобными суммами пока никто не получал, по крайней мере, редакции об этом ничего не известно.