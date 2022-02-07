Сочинская прыгунья с трамплина завоевала серебряную медаль Олимпиады

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Спортсменка из Сочи Ирма Махиня стала серебряной медалисткой Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

7 февраля на зимних Олимпийских Играх в Пекине состоялись командные соревнования по прыжкам с трамплина. Второе место завоевали российские спортсмены — Ирма Махиня, Даниил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Этот результат вполне можно считать сенсационным, ведь в предыдущий раз олимпийская медаль в прыжках с трамплина была у наших в 1968 году.

Ирма Махиня — спортсменка из Сочи. В олимпийскую команду она отобралась, выиграв чемпионат России — это в тот момент тоже выглядело, как сенсация.

Отметим, что на недавней летней Олимпиаде в Токио кубанские спортсмены завоевали в общей сложности семь медалей (шесть серебряных и одну бронзовую).

Олимпиада в Пекине

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