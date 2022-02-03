Глава Адыгеи поддержал инвестпроект по строительству логистического центра OZON

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»

В Доме правительства республики Мурат Кумпилов обсудил строительство склада продовольственных и непродовольственных товаров

В Доме правительства Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял президента группы компаний «Ромекс» Алексея Прокопенко и первого заместителя гендиректора ООО «Ромекс-Кубань» Константина Томенко.

В переговорах с инвесторами приняли участие и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев, министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен, первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рамазан Ляфишев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

  • © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»
    © Изображение пресс-службы «АиФ Адыгея»

Логистический центр планируют построить на территории действующего парка «Ромекс-Теучежский». Здесь с 2016 года действует логистическая площадка, есть транспортные потоки в сторону Черноморского побережья и в другие южные регионы.

Как подчеркнул инвестор, склад будет построен за 14 месяцев. Строительство начнется в этом году и будет завершено в 2023 году. Площадь логистического центра для хранения товаров OZON — 107 тыс. кв. метров.

Инвестиции составят 5,9 млрд рублей. Дополнительно арендатор OZON вложит 2,2 млрд рублей и создаст до 3 тыс. рабочих мест.

«Мы давно сотрудничаем с группой компаний «Ромекс» — это надежный деловой партнер. Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил руководителям профильных министерств содействовать проекту и созданию нужной для склада инфраструктуры.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи обсудил с гендиректором компании «Россети Кубань» модернизацию энергоснабжения.

Инвестиции Мурат Кумпилов Строительство Торговля Транспорт

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