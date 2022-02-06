Мертвый мужчина обнаружен в Сочи возле аптеки

Телеграм-канал «ЧП Сочи» сегодня сообщил о том, что в микрорайоне Ареда центрального Сочи на площадке возле одной из аптек был обнаружен мертвый мужчина.

На фотографиях, сделанных очевидцами из окна дома напротив, видно, что на место прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что личность погибшего устанавливается, равно как и обстоятельства произошедшего.

Ранее на этой неделе в сочинском микрорайоне Мамайка маленькой девочке отрубило палец каруселью, а в станице Новолабинской ротвейлер насмерть загрыз свою 55-летнюю хозяйку.