Мертвый мужчина обнаружен в Сочи возле аптеки
Утром 6 февраля в сочинском микрорайоне Ареда возле аптеки прохожие обнаружили тело умершего мужчины
Телеграм-канал «ЧП Сочи» сегодня сообщил о том, что в микрорайоне Ареда центрального Сочи на площадке возле одной из аптек был обнаружен мертвый мужчина.
На фотографиях, сделанных очевидцами из окна дома напротив, видно, что на место прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что личность погибшего устанавливается, равно как и обстоятельства произошедшего.
Ранее на этой неделе в сочинском микрорайоне Мамайка маленькой девочке отрубило палец каруселью, а в станице Новолабинской ротвейлер насмерть загрыз свою 55-летнюю хозяйку.
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