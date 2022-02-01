В Сочи ребенку отрезало палец на детской площадке — СМИ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственный комитет проверит сообщения о травме ребенка на карусели в Сочи

Как сообщили в СМИ и соцсетях, 1 февраля девочка с отцом гуляла на детской площадке в микрорайоне Мамайка. Катаясь на карусели, она засунула палец правой руки в отверстие конструкции, и его отрубило. Отец сразу отвез ребенка в больницу. 

В комментариях к записи предположили, что отверстие должен был закрывать болт, но за площадкой плохо следили, и его выкрутили вандалы.

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Как писали Юга.ру, в 2016 году похожую травму из-за отсутствия крепежного болта у руля карусели получил ребенок в Тихорецком районе, после этого возбудили уголовное дело. 

В 2014 году владельца неисправного аттракциона в Кисловодске суд обязал выплатить 110 тыс. рублей штрафа из-за травм двух девочек: их госпитализировали с тупой травмой живота и переломами поясничных позвонков.

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