В Сочи ребенку отрезало палец на детской площадке — СМИ

Как сообщили в СМИ и соцсетях, 1 февраля девочка с отцом гуляла на детской площадке в микрорайоне Мамайка. Катаясь на карусели, она засунула палец правой руки в отверстие конструкции, и его отрубило. Отец сразу отвез ребенка в больницу.

В комментариях к записи предположили, что отверстие должен был закрывать болт, но за площадкой плохо следили, и его выкрутили вандалы.