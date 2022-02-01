В Краснодарском крае собака насмерть загрызла свою хозяйку

Все случилось 29 января в станице Новолабинской в Усть-Лабинском районе. По предварительным данным, 55-летняя женщина вышла во двор покормить ротвейлера, и он набросился на нее.

В этот момент дома был сын погибшей. Он не слышал лая или криков. Когда женщина долго не возвращалась, он решил выйти и проверить, что случилось. Тогда он обнаружил тело с множественными укусами.

Собака уже не раз кусала хозяйку и вела себя неадекватно. Женщине предлагали избавиться от животного, но она отказывалась. После случившегося собаку усыпили.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в ведомстве начали доследственную проверку по факту смерти женщины. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в 2017 году в Ставропольском крае собака загрызла двухлетнюю девочку.