Молдовановский перевал закрыли для грузовиков из-за метели
В связи со снегопадом 6 февраля ограничено движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Молдовановского перевала
Обильный воскресный снегопад вынудил сотрудников краевой ГИБДД ограничить движение по федеральной автотрассе М-4 «Дон». Молдовановский перевал на неопределенное время закрыт для проезда большегрузного транспорта. На отрезке между сёлами Хребтовое и Молдовановка дежурят дополнительные экипажи ДПС.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой ГИБДД попросили водителей большегрузов «заранее продумать место стоянки до улучшения погоды либо скорректировать маршруты».
Этой зимой аномальный снегопад уже приводил к многочисленным проблемам: с дорожным покрытием в Краснодаре, вывозом мусора и даже остановкой железнодорожного сообщения.
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Около 15:20 краевой оперштаб отчитался о том, что движение болшегрузного транспорта по перевалу восстановлено в полном объеме. «Дорожные службы расчистили и обработали реагентами проезжую часть на перевале. Движение грузовиков осуществляется в штатном режиме», говорится в сообщении.