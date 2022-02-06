Молдовановский перевал закрыли для грузовиков из-за метели

В связи со снегопадом 6 февраля ограничено движение по федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Молдовановского перевала

Обильный воскресный снегопад вынудил сотрудников краевой ГИБДД ограничить движение по федеральной автотрассе М-4 «Дон». Молдовановский перевал на неопределенное время закрыт для проезда большегрузного транспорта. На отрезке между сёлами Хребтовое и Молдовановка дежурят дополнительные экипажи ДПС. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой ГИБДД попросили водителей большегрузов «заранее продумать место стоянки до улучшения погоды либо скорректировать маршруты». Этой зимой аномальный снегопад уже приводил к многочисленным проблемам: с дорожным покрытием в Краснодаре, вывозом мусора и даже остановкой железнодорожного сообщения.