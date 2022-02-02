В Апшеронском районе завалило снегом железную дорогу, которая связывает отдаленный хутор с цивилизацией

1 февраля жители хутора Кушинка пожаловались, что остались без связи с цивилизацией из-за засыпанной снегом узкоколейной дороги. Власти края сказали, что дорогу расчистили

Интернет-портал «КП-Кубань» 1 февраля опубликовал новость о жителях хутора Кушинка в Апшеронском районе. Они рассказали, что из-за сильного снегопада к ним перестал ходить поезд «Матрица» — единственная связь поселка с внешним миром. Из-за этого люди не могут добраться в другие населенные пункты. Также местные жители пожаловались на перебои с поставками хлеба. Их «спас» мужчина, который на внедорожнике смог выбраться в ближайшее поселение и купить там около 80 буханок свежего хлеба.

В администрации Апшеронского района сообщили, что запасы еды у жителей рассчитаны на несколько недель. Недостающие продукты туда доставляют на снегоходах. Также для расчистки железной дороги отправили технику, но, по словам местных жителей, ситуация не изменилась. Поэтому они стали сами расчищать пути, в том числе, женщины и дети. Комментировать эту ситуацию чиновники отказались. Днем 2 февраля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что снегом завалило железную дорогу, которая связывает Кушинку с селом Черниговское.

«В понедельник, 31 января, до станции Кушинка дорога была прочищена, на сегодня осталось расчистить около 500-600 метров дороги через населенный пункт», — говорится в сообщении. Также там отметили, что дефицита продуктов в хуторе нет.