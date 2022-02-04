На Кубани локомотив сошел с рельсов и перевернулся

О происшествии на перегоне Комсомольская — Апшеронск в дежурную часть МВД РФ по ЮФО на транспорте сообщили около 13:40. Там с рельсов сошел локомотив. На место направили следственно-оперативную группу Белореченского линейного отдела полиции.

В пресс-службе СКЖД сообщили, что пострадали три человека — машинист, его помощник и составитель поездов. Их доставили в районную больницу Апшеронска.

Для ликвидации последствий туда направили восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе. Причины происшествия выясняются. На участке осуществляется только грузовое движение. Пассажирские поезда там не ходят.