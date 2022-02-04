На Кубани локомотив сошел с рельсов и перевернулся

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УТ МВД по ЮФО на транспорте
    © Фото пресс-службы УТ МВД по ЮФО на транспорте

На перегоне Комсомольская — Апшеронск 4 февраля с рельсов сошел локомотив.

О происшествии на перегоне Комсомольская — Апшеронск в дежурную часть МВД РФ по ЮФО на транспорте сообщили около 13:40. Там с рельсов сошел локомотив. На место направили следственно-оперативную группу Белореченского линейного отдела полиции.

В пресс-службе СКЖД сообщили, что пострадали три человека — машинист, его помощник и составитель поездов. Их доставили в районную больницу Апшеронска. 

Для ликвидации последствий туда направили восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе. Причины происшествия выясняются. На участке осуществляется только грузовое движение. Пассажирские поезда там не ходят. 

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Туапсинском районе из-за селя с рельсов сошли два вагона электрички. Пострадали три человека.

Апшеронский район Железная дорога Происшествия

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На Кубани локомотив сошел с рельсов и перевернулся

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