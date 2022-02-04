В Краснодаре осудили мошенника, который готовил фальшивые документы. Они требовались бизнесмену, чтобы возглавить управление по делам молодежи
В Краснодаре осудили мошенника, который готовил фальшивые документы для устройства Сергея Фетисова на госслужбу
Что произошло? 22 октября 2020 года на должность начальника управления по делам молодежи Краснодара согласовали Сергея Фетисова. Но в декабре того же года чиновник уволился с должности из-за проблем с документами. Оказалось, что еще до вступления в должность у него был свой бизнес, который он должен был оставить.
Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что изучил ситуацию и не увидел никакого криминала в происходящем. По его словам, после устройства на госслужбу Фетисов вышел из состава учредителей и руководителей всех коммерческих компаний, но не сообщил об этом во все необходимые ведомства.
«Судя по всему, человек не разобрался из-за отсутствия опыта муниципальной службы. Заявление на увольнение по собственному желанию я подписал. Но готов снова принять его на работу», — написал в телеграме Первышов.
После этого в марте 2021 года Фетисова вернули на должность начальника управления по делам молодежи. На этом посту он продолжает работать до сих пор.
Что выяснилось сейчас? В феврале 2022 в объединенной пресс-службе судов Кубани сообщили новые подробности. Оказалось, что 28 октября 2020 года 40-летний местный житель заказал для Фетисова справки об отсутствии статуса руководителя и учредителя юридического лица, а также статуса индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского хозяйства. Отметим, что согласовали чиновника на должность 22 октября, то есть без полного пакета документов.
Стоимость документов составила 1 тыс. рублей. Краснодарец перевел деньги продавцу на киви-кошелек, затем встретился с ним и забрал справки. После этого он передал их с другими документами в администрацию. Так, Фетисов смог находиться в должности с 30 октября по 30 декабря 2020 года.
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Что теперь? На краснодарца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Подсудимый полностью признал вину и подал ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Первомайский суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев.
В отношении Фетисова уголовного дела нет. В пресс-службе судов журналистке сказали, что «он здесь ни при чем». Весь пакет документов за него сдавал осужденный на основании договора и доверенности. Поэтому он и понес наказание.