В Краснодаре осудили мошенника, который готовил фальшивые документы. Они требовались бизнесмену, чтобы возглавить управление по делам молодежи

Что произошло? 22 октября 2020 года на должность начальника управления по делам молодежи Краснодара согласовали Сергея Фетисова. Но в декабре того же года чиновник уволился с должности из-за проблем с документами. Оказалось, что еще до вступления в должность у него был свой бизнес, который он должен был оставить.

Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что изучил ситуацию и не увидел никакого криминала в происходящем. По его словам, после устройства на госслужбу Фетисов вышел из состава учредителей и руководителей всех коммерческих компаний, но не сообщил об этом во все необходимые ведомства.

«Судя по всему, человек не разобрался из-за отсутствия опыта муниципальной службы. Заявление на увольнение по собственному желанию я подписал. Но готов снова принять его на работу», — написал в телеграме Первышов.

После этого в марте 2021 года Фетисова вернули на должность начальника управления по делам молодежи. На этом посту он продолжает работать до сих пор.