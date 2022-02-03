Концепцией набережной «Сириуса» в Сочи займется новозеландское архитектурное бюро

Новозеландское архитектурное бюро LandLAB стало победителем международного конкурса по разработке концепции набережной федеральной территории «Сириус»

Архитектурное бюро планирует создать новые общественные пространства на набережный «Сириуса», увеличить территорию под озеленение до 12 га. По замыслу финалиста проекта, там должны появиться, в том числе, несколько концертных площадок, лекториев, парусная школа и павильон для массовых мероприятий.

Сейчас набережная состоит из нескольких самостоятельных зон: устье рек, порт, Олимпийский парк и жилые кварталы. Выбранная концепция развития свяжет их вместе и позволит открыть с набережной вид на море, сообщается в пресс-релизе на сайте федеральной территории «Сириус».

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По словам же председателя Совета федеральной территории Сириус Елены Шмелевой, на всех этапах реализации концепции власти будут советоваться с местными жителями. Сам проект они называют «амбициозным».

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что концепция-победитель позволяет наиболее эффективно использовать достаточно небольшое пространство. «Здорово, что новозеландская команда имеет международный опыт, и что с ними вместе в работе участвуют и наши архитекторы», — сказал Чернышенко.