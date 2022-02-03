Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках в пяти районах Кубани

МЧС распространило экстренное предупреждение на 4 и 5 февраля из-за подъема уровня рек

По данным ведомства, в Краснодарском крае 4 и 5 февраля из-за дождей поднимется уровень воды в реках в Северском, Абинском, Крымском, Апшеронском и Туапсинском районах. Также ситуация будет сложной в Геленджике и Горячем Ключе. Местами уровень воды превысит опасные отметки.

Спасатели просят жителей заранее подготовить вещи, лекарства и документы на случай возможной эвакуации и освободить подвалы от имущества и продуктов.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам: «01» (с городского) и «101» (с мобильного).