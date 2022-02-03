Мальчику из Краснодара собрали 121 млн рублей на укол от СМА. Но кубанский минздрав может отказать в лечении

29 млн рублей от неизвестного благотворителя помогли закрыть сбор для мальчика из Краснодара со СМА

Марку Угрехелидзе через неделю исполнится четыре. Когда ему поставили диагноз, семья не знала, что такое спинальная мышечная атрофия.

На лечение нужны огромные деньги. Хотя Марку пожизненно назначен препарат «Спинраза», от государства лечение получить не удалось.

Тогда родители Марка решились открыть сбор на лекарство «Золгенсма», стоимость которого превышает 150 млн рублей. Поставить укол нужно всего один раз — и Марк сможет ходить.

Спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, из-за которого у больного нарушается выработка белка. Это приводит к постепенному отмиранию мышц человека. Российский препарат «Спинраза» приостанавливает течение болезни, но уколы нужно делать пожизненно. Самое дорогое лекарство в мире — «Золгенсма» — способно полностью устранить генетическую причину СМА. Однако стоимость инъекции достигает 2,5 миллиона долларов, а сделать укол нужно либо до двухлетнего возраста, либо до достижения определенного веса ребенка.

За год семья собрала чуть больше 20 млн рублей, а в октябре 2021 года на просьбу о помощи откликнулся фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Времени оставалось критически мало: укол можно поставить, только пока ребенок весит меньше 13,5 кг.

31 января Ройзман в своем твиттере сообщил, что необходимую сумму наконец собрали. Мама ребенка рассказала порталу 93.ru, что закрыть сбор получилось благодаря неизвестному благотворителю, который перевел 29 млн рублей на лечение мальчика.