«Ростелеком» подключил Дагестан к федеральной информационной системе

«Ростелеком» разработал платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах в Дагестане

ГИС ГМП была создана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Она обеспечивает прием, учет и передачу информации между ее пользователями. Ими являются администраторы доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами государственной системы РФ.



«В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы власти не вправе требовать документы, подтверждающие факт уплаты госпошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения платежа используются сведения, содержащиеся в государственной информационной системе. Благодаря цифровому решению органы власти получают информацию об уплате физическими и юридическими лицами платежей за государственные и муниципальные услуги в автоматическом режиме», — отметила исполняющая обязанности гендиректора «Центра информационных технологий» Дагестана Марина Омарова.

Благодаря проекту «Ростелекома» органы региональной исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные учреждения в республике получили возможность выставлять гражданам начисления за услуги в электронной форме. Информация поступает в личный кабинет на портал «Госуслуги». Пользователь видит задолженности и оплачивает онлайн. Далее система автоматически перечисляет деньги на счета организации, оказавшей услугу. Жители Дагестана могут больше не предоставлять бумажные квитанции.

«С 2002 года «Ростелеком» создает программно-аппаратные платформы для федеральных целевых программ «Электронная Россия», «Электронное Правительство», цель которых — эффективная работа государственных органов власти. Для их выполнения компания использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Проект по развитию инфраструктуры «Цифрового общества» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» обеспечивает права граждан и организаций на доступ к государственным услугам, в том числе для получения информации о структуре, функциях органов власти и государственных учреждений», — заявил директор Дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Тинькофф» и «Ростелеком» стали лучшими на кибертурнире «Ростелеком IT CUP».