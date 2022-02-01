На Кубани остановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса и нагрузки на медиков
Краевые чиновники заявили, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом и большой нагрузки на амбулаторное звено в регионе приостановили профосмотры и диспансеризацию
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае 1 февраля сообщил о приостановке диспансеризации и профилактических осмотров на Кубани. Освободившихся врачей направят на оказание первичной помощи в амбулатории.
По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, у врачей-терапевтов в среднем в три раза увеличилась нагрузка — с 20 до 60 пациентов. Также выросло количество звонков в службу скорой помощи.
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«Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации», — сказал первый вице-губернатор Игорь Галась.
Он также отметил, что для работы в кол-центрах районных поликлиник будут привлекать студентов и добровольцев. Чиновник поручил краевому минздраву проработать этот вопрос совместно с волонтерским движением края.
Кроме того, на сайте городской поликлиники № 25 появилось объявление о приостановке плановой записи к врачам-терапевтам. На сайтах других городских поликлиник таких объявлений пока нет.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за сутки к 1 февраля коронавирусом заболели 2 тысячи 398 человек, в Краснодаре — 1 тыс. 16 человек. Это на 23% больше, чем днем ранее.