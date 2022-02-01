На Кубани остановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса и нагрузки на медиков

Краевые чиновники заявили, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом и большой нагрузки на амбулаторное звено в регионе приостановили профосмотры и диспансеризацию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае 1 февраля сообщил о приостановке диспансеризации и профилактических осмотров на Кубани. Освободившихся врачей направят на оказание первичной помощи в амбулатории.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, у врачей-терапевтов в среднем в три раза увеличилась нагрузка — с 20 до 60 пациентов. Также выросло количество звонков в службу скорой помощи.