На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тысячи 398 человек, почти половина из них — в Краснодаре
По официальной статистике, в Краснодарском крае 1 февраля суточный прирост случаев коронавируса превысил 2 тыс. человек
По данным краевого оперативного штаба, больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 1 тыс. 16 человек. Затем идет Новороссийск — 365 человек, и Сочи —154 человека.
Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:
- Тимашевский район — 88;
- Белореченский район — 85;
- Апшеронский район — 75;
- Туапсинский район — 46;
- Геленджик — 44;
- Анапа — 39;
- Успенский район — 38;
- Выселковский и Тихорецкий район — по 34;
- Горячий Ключ — 32;
- Крымский район — 31;
- Армавир — 30;
- Калининский район — 29,
- Динской район — 26;
- Кавказский район — 22;
- Отрадненский и Гулькевичский районы — по 21;
- Темрюкский район — 19;
- Брюховецкий район — 16;
- Курганинский и Тбилисский районы — по 15;
- Северский район — 12;
- Староминской район — 11;
- Славянский, Ейский, Лабинский, Мостовский и Кореновский районы — по 8;
- Белоглинский, Усть-Лабинский районы — по 7;
- Красноармейский район — 6;
- Новокубанский район — 5;
- Кущевский район — 4;
- Новопокровский район — 3;
- Крыловской, Приморско-Ахтарский — по 2;
- Ленинградский и Павловский районы — по одному.
По сравнению с 31 января количество новых случаев увеличилось на 23%.
В стационарах края лечатся 4 тыс. 361 человек с подозрением на коронавирус, еще 39 тыс. 68 человек лечатся на дому. За сутки скончались девять человек с диагностированным заболеванием.
За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 142 тыс. 584 случая болезни. За это время скончались 10 тыс. 65 человек.
В России за сутки заболели 125 тыс. 836 человек, скончались — 663 пациента.
Как писали Юга.ру, 31 января число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек — 1 тыс. 936 случаев.