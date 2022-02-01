На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тысячи 398 человек, почти половина из них — в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По официальной статистике, в Краснодарском крае 1 февраля суточный прирост случаев коронавируса превысил 2 тыс. человек

По данным краевого оперативного штаба, больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 1 тыс. 16 человек. Затем идет Новороссийск — 365 человек, и Сочи —154 человека.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Тимашевский район — 88;
  • Белореченский район — 85;
  • Апшеронский район — 75;
  • Туапсинский район — 46;
  • Геленджик — 44;
  • Анапа — 39;
  • Успенский район — 38;
  • Выселковский и Тихорецкий район — по 34;
  • Горячий Ключ — 32;
  • Крымский район — 31;
  • Армавир — 30;
  • Калининский район — 29,
  • Динской район — 26;
  • Кавказский район — 22;
  • Отрадненский и  Гулькевичский районы — по 21;
  • Темрюкский район — 19;
  •  Брюховецкий район — 16;
  • Курганинский и Тбилисский районы — по 15;
  • Северский район — 12;
  • Староминской район — 11;
  • Славянский, Ейский, Лабинский, Мостовский и Кореновский районы — по 8;
  • Белоглинский, Усть-Лабинский районы — по 7;
  • Красноармейский район — 6;
  • Новокубанский район — 5;
  • Кущевский район — 4;
  • Новопокровский район — 3;
  • Крыловской, Приморско-Ахтарский — по 2;
  • Ленинградский и Павловский районы — по одному.
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru

По сравнению с 31 января количество новых случаев увеличилось на 23%.

В стационарах края лечатся 4 тыс. 361 человек с подозрением на коронавирус, еще 39 тыс. 68 человек лечатся на дому. За сутки скончались девять человек с диагностированным заболеванием.

За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 142 тыс. 584 случая болезни. За это время скончались 10 тыс. 65 человек.

В России за сутки заболели 125 тыс. 836 человек, скончались — 663 пациента.

  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru

Как писали Юга.ру, 31 января число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае приблизилось к 2 тыс. человек — 1 тыс. 936 случаев.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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