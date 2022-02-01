На Кубани за сутки коронавирусом заболели 2 тысячи 398 человек, почти половина из них — в Краснодаре

По официальной статистике, в Краснодарском крае 1 февраля суточный прирост случаев коронавируса превысил 2 тыс. человек

По данным краевого оперативного штаба, больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 1 тыс. 16 человек. Затем идет Новороссийск — 365 человек, и Сочи —154 человека.

По сравнению с 31 января количество новых случаев увеличилось на 23%.

В стационарах края лечатся 4 тыс. 361 человек с подозрением на коронавирус, еще 39 тыс. 68 человек лечатся на дому. За сутки скончались девять человек с диагностированным заболеванием.

За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 142 тыс. 584 случая болезни. За это время скончались 10 тыс. 65 человек.