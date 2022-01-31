В Краснодаре водитель закрыл 12-летнюю пассажирку в пустой маршрутке и ушел
Водитель в Краснодаре закрыл ребенка в маршрутке и ушел
Мать девочки рассказала о случившемся «Типичному Краснодару». По ее словам, 12-летняя пассажирка ехала на маршрутке № 11 до остановки «Думенко». На проспекте Чекистов автобус разворачивается перед конечной, девочка ждала этого поворота. Но водитель остановил машрутку на выделенной полосе, закрыл его, не проверяя салон, и ушел.
Девочка испугалась и позвонила родителям. Те приехали через 10 минут и открыли дверь с помощью аварийной кнопки.
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Журналистка Юга.ру позвонила в ООО «Кубань» — этот перевозчик обслуживает маршрут № 11. Там сказали, что о подобном случае в компанию не сообщали.
Напомним, в Краснодаре с 22 января изменился маршрут автобуса № 21. В декабре пассажиры автобуса устроили драку после просьбы не материться, но материться не перестали.