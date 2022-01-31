Смертность на Кубани выросла на 20% за год. Край лидирует в ЮФО по числу умерших
По данным Росстата, в 2021 году в Краснодарском крае умерло более 97 тыс. человек
По официальной статистике, рост смертности в Краснодарском крае по итогам 2021 года составил 20%. За период с января по декабрь на Кубани скончались 97 тыс. 138 человек — больше, чем в других регионах Южного федерального округа. В 2020 году в крае скончались 80 тыс. 802 человека. Кроме того, в 2021 году в Краснодарском крае выросла младеньческая смертность. В прошлом году в регионе скончались 242 новорожденных ребенка. В 2020 году — 232 ребенка в возрасте до 1 года.
На втором месте в ЮФО по количеству умерших находится Ростовская область — 78 тыс. 388 человек. На третьем месте — Волгоградская область — 46 тыс. 629 человек.
По стране смертность выросла на 15% — до 2 млн 445 тыс. человек. За это время естественный прирост населения составил 1 млн 402 тыс. человек. Больше, чем на Кубани, в РФ за год умерло только в Москве (172 тыс. 835 человек) и Московской области (125 тыс. 671 человек).
Ранее Юга.ру писали, что смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. Число умерших за последние 12 месяцев (с декабря 2020 по ноябрь 2021 года) превысило 2,4 млн человек. Это худший показатель после 1945 года.