Смертность на Кубани выросла на 20% за год. Край лидирует в ЮФО по числу умерших

По данным Росстата, в 2021 году в Краснодарском крае умерло более 97 тыс. человек

По официальной статистике, рост смертности в Краснодарском крае по итогам 2021 года составил 20%. За период с января по декабрь на Кубани скончались 97 тыс. 138 человек — больше, чем в других регионах Южного федерального округа. В 2020 году в крае скончались 80 тыс. 802 человека. Кроме того, в 2021 году в Краснодарском крае выросла младеньческая смертность. В прошлом году в регионе скончались 242 новорожденных ребенка. В 2020 году — 232 ребенка в возрасте до 1 года.

На втором месте в ЮФО по количеству умерших находится Ростовская область — 78 тыс. 388 человек. На третьем месте — Волгоградская область — 46 тыс. 629 человек.