На Кубани общее число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек, а общая смертность по России стала рекордной со времен ВОВ

В Краснодарском крае за сутки выявили 917 случаев заражения коронавирусом. Всего на Кубани лечатся от инфекции больше 100 тыс. человек

По данным кубанского оперштаба, в крае за сутки выявили 917 случаев заражения коронавирусом. В их числе 382 мужчины и 535 женщин. 91 пациент несовершеннолетний.

Вот так распределились случаи заболевания по краю:

Краснодаре — 218;

Динской район — у 73;

Новороссийск — 67;

Сочи — 63;

Тимашевский район — 50;

Брюховецкий район — 47;

Тихорецкий район — 36;

Северский район — 31;

Кореновский район — 25;

Анапа — 24;

Геленджик и Ейский район — 22;

Лабинский район — 21;

Армавир, Крыловской, Крымский и Новокубанский районы — 16;

Темрюкском район — 15;

Отрадненский район — 14;

Апшеронский и Каневской районы — 13;

Туапсинский район — 11;

Курганинский район — 10;

Новопокровский и Славянский районы — 9;

Белоглинский, Кавказский и Калининский районы — 7;

Усть-Лабинский район — 6;

Абинский и Красноармейский районы — 5;

Выселковский, Кущевской и Мостовской районы — 4;

Приморско-Ахтарский и Тбилисский районы — 3

Павловский, Староминской, Щербиновский, Белореченский районы и Горячий Ключ — 1.

За все время пандемии в регионе подтвердили 100373 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1766.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, за весь период 75363 человека выписали с выздоровлением,

За все время пандемии в регионе подтвердили 100373 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1766.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, за сутки скончались 45 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 110 жителей, на ЭКМО — шестеро.