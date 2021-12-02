На Кубани общее число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек, а общая смертность по России стала рекордной со времен ВОВ

Краснодарский край

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  • © Фото Rodrigo Gonzalez, unsplash.com
    © Фото Rodrigo Gonzalez, unsplash.com

В Краснодарском крае за сутки выявили 917 случаев заражения коронавирусом. Всего на Кубани лечатся от инфекции больше 100 тыс. человек

По данным кубанского оперштаба, в крае за сутки выявили 917 случаев заражения коронавирусом. В их числе 382 мужчины и 535 женщин. 91 пациент несовершеннолетний.

  • © Ститистика yandex.ru/covid19/stat
    © Ститистика yandex.ru/covid19/stat

Вот так распределились случаи заболевания по краю:

  • Краснодаре — 218;
  • Динской район — у 73;
  • Новороссийск — 67; 
  • Сочи — 63;
  • Тимашевский район — 50;
  • Брюховецкий район — 47;
  • Тихорецкий район — 36;
  • Северский район — 31; 
  • Кореновский район — 25;
  • Анапа — 24;
  • Геленджик и Ейский район — 22;
  • Лабинский район — 21;
  • Армавир, Крыловской, Крымский и Новокубанский районы — 16;
  • Темрюкском район — 15;
  • Отрадненский район — 14;
  • Апшеронский и Каневской районы — 13;
  • Туапсинский район — 11;
  • Курганинский район — 10;
  • Новопокровский и Славянский районы — 9;
  • Белоглинский, Кавказский и Калининский районы — 7;
  • Усть-Лабинский район — 6;
  • Абинский и Красноармейский районы — 5; 
  • Выселковский, Кущевской и Мостовской районы — 4;
  • Приморско-Ахтарский и Тбилисский районы — 3
  • Павловский, Староминской, Щербиновский, Белореченский районы и Горячий Ключ — 1.

За все время пандемии в регионе подтвердили 100373 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1766.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, за весь период  75363 человека выписали с выздоровлением,

За все время пандемии в регионе подтвердили 100373 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1766.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, за сутки скончались 45 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 110 жителей, на ЭКМО — шестеро.

  • © Ститистика yandex.ru/covid19/stat
    © Ститистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:

  • Крым — 431;
  • Ростовская область — 649;
  • Ставропольский край — 462;
  • Севастополь — 201;
  • Дагестан — 174;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 108;
  • Чеченская Республика — 80;
  • Северная Осетия — 87;
  • Адыгея — 82;
  • Ингушетия — 82;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 79.

Как сообщило издание «Ведомости», смертной в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. Число умерших за последние 12 месяцев (с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г) превысило 2,4 млн человек. Это худший показатель после 1945 года.

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