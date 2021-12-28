«Тинькофф» и «Ростелеком» стали лучшими на кибертурнире «Ростелеком IT CUP»

В турнире участвовали 29 крупнейших ИТ-компаний. В играх CS:GO и Dota 2 победила команда «Тинькофф», в World of Tanks — «Ростелеком».

В игре CS:GO первое место заняла команда банка «Тинькофф», обыграв в финале «Ростелеком». В Dota 2 снова победила «Тинькофф», опередив «Газпромнефть — Цифровые Решения». В игре World of Tanks в борьбе победила команда «Ростелекома», выиграв у команды G-Core QA.

Победители в каждой дисциплине получили по 150 тыс. рублей. За второе и третье места — 100 тыс. и 50 тыс. рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 900 тыс. рублей.

«Я убежден, что корпоративный киберспорт повышает эффективность ИТ-команд. «Ростелеком» впервые проводил такое соревнование, мы планируем активно выступать организаторами и партнерами подобных турниров в будущем, развивая это направление в рамках общемировой ИТ-индустрии», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Организацию и техническую поддержку мероприятия обеспечил киберспортивный холдинг Cyberia. Ведущими турнира выступили киберспортивный блогер Артем Красулин, ведущая портала «Игромания» и шоу «Стань стримером ТНТ» Дарья Островская, амбассадор ПФК ЦСКА и Adidas Максим Гутник, а также Александр Хитров. Игры в прямом эфире транслировались сервисами Wink, YouTube и Twitch.



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