В Сочи из-за оползня ввели режим ЧС на дороге в сторону Абхазии

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Сочи
    © Фото пресс-службы администрации Сочи

В Лазаревском районе Сочи в поселке Зубова Щель из-за оползня перекрыли часть трассы А-147 Джубга — граница с республикой Абхазией

29 января мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем аккаунте в телеграм, что в районе поселка Зубова Щель на днях сошел оползень на 125 км трассы А-147, из-за чего был перекрыт технический проезд. Уточняется, что речь идет не об основной части дороги, а о второстепенной.

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«Решили в целях безопасности перекрыть его и временно изменить схему дорожного движения. Здесь будет введен режим ЧС», — написал Копайгородский.

Он добавил, что еще на нескольких участках трассы устраняют последствия движения грунта. Реверс действует на 160 км на выезде из Дагомыса. На 168 км в районе Мамайского перевала и на 139 км в микрорайоне Головинка работают сотрудники Упрдор «Черноморье».

Специалисты также следят за участками дорог, где из-за дождей возможен сход оползня.

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