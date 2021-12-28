Что не так с отремонтированной улицей 40-летия Победы в Краснодаре? Критика урбаниста и фото
В Краснодаре после ремонта на улице 40-летия Победы горожане жалуются на подтопления, а урбанист нашел некоторые недочеты
Напомним, в Краснодаре после ремонта вечером 26 декабря открыли участок дороги по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Ее ремонтировали с апреля.
Но не все остались довольны ремонтом. Жители дома 93 по улице 40-летия Победы жалуются в соцсетях, что после дождя вся вода с дороги стекает к ним во двор.
«Сделали одну ливневую канализацию на всю улицу. Вся вода после небольшого дождя у нас во дворе дома 93 по 40-летия Победы. Уровень дороги подняли, и вся вода стекает во двор. После ремонта недоспециалистов мы у себя во дворах плаваем», — написали в телеграме.
Утром 28 декабря там побывала журналистка Юга.ру и посмотрела, ушла ли вода. Спойлер — лужа никуда не делась.
Что не так с дорогой по мнению урбанистов? Когда дорогу уже реконструировали, оказалось, что там сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Мирослав Валькович написал в своем телеграме, что в изначальной схеме организации дорожного движения эта полоса не предполагалась.
Изначально на остановках сделали заездные карманы. Они нужны, чтобы обезопасить пассажиров на остановке и обеспечить непрерывность основного потока транспорта. Но потом дорожники решили сделать выделенную полосу, а карманы решили не убирать.
Урбанист пишет, что из-за этого движение общественного транспорта замедляется:
«Поскольку на А-полосе нет автомобилей, которые должны обгонять ОТ, а другие маршруты (при соблюдении расписания и адекватной организации) не должны этого делать, то данные карманы бесполезны и частично нивелируют эффект от выделенки за счет замедления транспорта».
Также, по мнению Вальковича, на дороге не хватает пешеходного перехода около дома 172/1. Он отмечает, что из-за отсутствия перехода в том месте в дальнейшем могут случаться ДТП с участием пешеходов.
Вот так выглядит этот участок дороги:
А вот и первые нарушения. Пешеходные переходы расположены далеко, и люди начинают переходить в неположенных местах.