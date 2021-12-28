Что не так с отремонтированной улицей 40-летия Победы в Краснодаре? Критика урбаниста и фото

В Краснодаре после ремонта на улице 40-летия Победы горожане жалуются на подтопления, а урбанист нашел некоторые недочеты

Напомним, в Краснодаре после ремонта вечером 26 декабря открыли участок дороги по улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Ее ремонтировали с апреля.

Но не все остались довольны ремонтом. Жители дома 93 по улице 40-летия Победы жалуются в соцсетях, что после дождя вся вода с дороги стекает к ним во двор.

«Сделали одну ливневую канализацию на всю улицу. Вся вода после небольшого дождя у нас во дворе дома 93 по 40-летия Победы. Уровень дороги подняли, и вся вода стекает во двор. После ремонта недоспециалистов мы у себя во дворах плаваем», — написали в телеграме.