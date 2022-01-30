В Краснодаре из отдела полиции сбежал задержанный, который был в федеральном розыске

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что злоумышленника ищут все сотрудники полиции.

29 января задержанный сбежал из отдела полиции, когда дежурный провожал его в туалет. Задержанный — 46-летний житель Волгоградской области, ранее был судим.

По данным «Телетайпа Краснодара», задержанный Ваган Амирханян покинул дежурную часть в микрорайоне Гидростроителей. Также в соцсетях рассказали, что мужчину задержали за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Напомним, в конце мая из тюрьмы в Адыгее сбежал преступник. Его снова задержали через два дня, но за это время он успел совершить три грабежа в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, 19 января в Краснодаре задержали блогера, которого обвиняют в убийстве.