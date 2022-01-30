В Краснодаре из отдела полиции сбежал задержанный, который был в федеральном розыске

Краснодарский край

Распечатать

  • Дежурная часть © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дежурная часть © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре начали проверку после побега задержанного

29 января задержанный сбежал из отдела полиции, когда дежурный провожал его в туалет. Задержанный — 46-летний житель Волгоградской области, ранее был судим. 

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что злоумышленника ищут все сотрудники полиции.

В связи с побегом проведут служебную проверку. 

Читайте также:

По данным «Телетайпа Краснодара», задержанный Ваган Амирханян покинул дежурную часть в микрорайоне Гидростроителей. Также в соцсетях рассказали, что мужчину задержали за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Напомним, в конце мая из тюрьмы в Адыгее сбежал преступник. Его снова задержали через два дня, но за это время он успел совершить три грабежа в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, 19 января в Краснодаре задержали блогера, которого обвиняют в убийстве.

Краснодар Полиция

Новости

В Краснодаре из отдела полиции сбежал задержанный, который был в федеральном розыске
В Сочи из-за шторма утонула яхта
В Краснодаре из-за пожара эвакуировали 200 человек
В Краснодарском крае выявили 1500 заражений коронавирусом за сутки
В Геленджике откроют культурно-развлекательный центр за 3 млрд рублей. До этого сообщали о 2 млрд инвестиций
Под Анапой смерч вышел на берег и повредил часть построек на набережной

Лента новостей

Реклама на сайте