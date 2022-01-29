В КубГУ сообщили о переходе на дистанционное обучение из-за коронавируса

В социальных сетях университета 29 января опубликовали приказ о переводе студентов на дистанционное обучение со 2 февраля

В телеграм-канале Кубанского государственного университета KubSUNews 29 января был опубликован приказ, подписанный 28 января ректором Михаилом Астаповым, «Об организации учебного процесса в весеннем семестре 2021/22 учебного года».

В приказе говорится о переводе студентов очной формы обучения на дистанционное образование со 2 февраля по 12 февраля 2022 года «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».

Также документ опубликован на официальном сайте учебного заведения.

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