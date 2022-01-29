На Кубани снова побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки коронавирусом заболели 1 тыс. 109 человек. В России за это время заразились 113 тыс. 122 человека — это тоже рекорд

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Краснодарском крае на 29 января инфекцию за сутки выявили у 1 тыс. 109 человек. Это наибольшее значение за весь период пандемии. Больше всего случаев — в Краснодаре — 467 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Новороссийск — 205;

Сочи — 157;

Кореновский район — 42;

Динской район — 36;

Геленджик и Туапсинский район — по 23;

Калининский район — 21;

Выселковский район — 17;

Абинский район — 12;

Гулькевичский район — 11;

Крымский, Лабинский и Брюховецкий районы — по 9;

Тбилисский район — 8;

Ленинградский район — 7;

Ейск и Армавир — по 6;

Анапа, Темрюкский и Успенский районы — по 4;

Апшеронский, Курганинский, Кущевский, Мостовский и Усть-Лабинский районы — по 3;

Павловский, Приморско-Ахтарский и Славянский — по 2;

Крыловской, Кавказский, Новокубанский, Северский, Староминский, Тимашевский, Тихорецкий и Щербиновский районы — по 1 заболевшему.

© инфографика yandex.ru

© инфографика yandex.ru

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 33 тыс. 26 человек, из них с подтвержденным диагнозом 17 тыс. 558 жителей. В стационарах лечатся 4 тыс. 50 человек, в том числе с COVID-19 — 2 тыс. 501 пациент.