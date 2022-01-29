На Кубани снова побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае, по официальным данным, за сутки коронавирусом заболели 1 тыс. 109 человек. В России за это время заразились 113 тыс. 122 человека — это тоже рекорд

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Краснодарском крае на 29 января инфекцию за сутки выявили у 1 тыс. 109 человек. Это наибольшее значение за весь период пандемии. Больше всего случаев — в Краснодаре — 467 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Новороссийск — 205;
  • Сочи — 157;
  • Кореновский район — 42;
  • Динской район — 36;
  • Геленджик и Туапсинский район — по 23;
  • Калининский район — 21;
  • Выселковский район — 17;
  • Абинский район — 12;
  • Гулькевичский район — 11;
  • Крымский, Лабинский и Брюховецкий районы — по 9;
  • Тбилисский район — 8;
  • Ленинградский район — 7;
  • Ейск и Армавир — по 6;
  • Анапа, Темрюкский и Успенский районы — по 4;
  • Апшеронский, Курганинский, Кущевский, Мостовский и Усть-Лабинский районы — по 3;
  • Павловский, Приморско-Ахтарский и Славянский — по 2;
  • Крыловской, Кавказский, Новокубанский, Северский, Староминский, Тимашевский, Тихорецкий и Щербиновский районы — по 1 заболевшему.
  • © инфографика yandex.ru
    © инфографика yandex.ru
  • © инфографика yandex.ru
    © инфографика yandex.ru

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 33 тыс. 26 человек, из них с подтвержденным диагнозом 17 тыс. 558 жителей. В стационарах лечатся 4 тыс. 50 человек, в том числе с COVID-19 — 2 тыс. 501 пациент.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 27 января впервые обнаружили более тысячи случаев коронавируса за сутки.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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